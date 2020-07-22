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«Тоттенхэм» интересуется Лукасом Васкесом

17:35
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес привлек интерес со стороны «Тоттенхэма», сообщает Goal.com со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, «шпоры» предложат за 29-летнего испанца 16 миллионов евро, когда откроется летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Васкес провел за «Реал» 22 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 16 миллионов евро.

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