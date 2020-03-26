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«Тоттенхэм» интересуется Годином

11:23
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«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Интера» Диего Године, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» хотят усилить центр защиты 34-летним уругвайцем, поскольку «нерадзурри» готовы с ним расстаться. Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Годин перешел в «Интер» из «Атлетико» летом 2019 года на правах аренды. В сезоне-2019/20 уругваец провел за «нерадзурри» 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего игрока в 10 миллионов евро.

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