«Тоттенхэм» хочет подписать 36-летнего вратаря «Уотфорда» Фостера

«Тоттенхэм» планирует подписать вратаря «Уотфорда» Бена Фостера в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью хочет укрепить вратарскую линию 36-летним англичанином, чей контракт с нынешним клубом заканчивается в конце июня 2020 года. Как утверждает источник, португальский специалист не видит в резервных вратарях «Тоттенхэма» Пауло Гассаниге и Михеле Форме достойных конкурентов основному голкиперу команды Юго Ллорису.

В сезоне-2019/20 Фостер провел за «Уотфорд» 28 матчей и пропустил 43 мяча, сыграв «на ноль» в 9 встречах.