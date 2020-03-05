Тосун рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы колена

Травма нападающего «Кристал Пэлас» Дженка Тосуна может оказаться очень серьезной. Как сообщает The Athletic, существует риск, что 28-летний форвард, который провел за сборную Турции 42 матча, не сыграет на Евро-2020.

Тосун был арендован в январе «Кристал Пэлас» у «Эвертона», но получил серьезную травму колена, успев провести за «орлов» пять матчей в премьер-лиге и забить один мяч. По данным источника, Тосун может пропустить до шести месяцев, но ему еще предстоит пройти углубленное обследование.