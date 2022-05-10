Томас Тухель прокомментировал ситуацию «Челси» на трансферном рынке

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался по поводу того, что клуб не может продавать и покупать футболистов.

«Чувствуем себя зрителями, эта роль нас не устраивает, это немного странно. Летний трансферный бюджет? Я не знаю, каким он будет, отталкиваясь от состояния дел на сегодняшний день.

С Тоддом Боули я не встречался. На данный момент мы единственный клуб, который переживает такую ситуацию. Это сложно. Продажа клуба — это шаги в правильном направлении, и мы долго этого ждали», — цитирует Тухеля Goal.

Сегодня, 10 мая, сообщалось, что совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, входящий в состав новой группы владельцев «Челси», проведет переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором Мариной Грановской по поводу будущего клуба.