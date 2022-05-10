«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Садио Мане

«Ливерпуль» после окончания сезона намерен возобновить переговоры о продлении контракта с нападающим Садио Мане, сообщает Goal.

Действующее соглашение 30-летнего сенегальца с английской командой истекает в конце следующего сезона.

Отмечается, что нападающий готов перейти в «Барселону», полагая, что игра в каталонском клубе придаст больший вес его командным и индивидуальным достижениям.

В нынешнем сезоне Мане забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.