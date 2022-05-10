«Манчестер Сити» предложил Гвардиоле продлить контракт до 2025 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, переговоры «Манчестер Сити» и Гвардиолой находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что новое соглашение клуба с тренером будет рассчитано до 2025 года.

Напомним, что 51-летний испанец тренирует «горожан» с 2016 года.

После 35 туров английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Гвардиолы набрали 86 очков и занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на три балла.