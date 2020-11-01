Томас Партей: «Хочу защищаться, как Эссьен и атаковать, как Яя Туре»
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей рассказал, какими качествами хочет обладать.
— Я люблю и защищаться, и атаковать, — приводит Sky Sports слова Партея. — Я знаю, что где бы ни находился на чужой половине, у меня есть шансы на гол. Хочу стать сильнее в защите. Я хочу атаковать, как Яя Туре, а защищаться — как Майкл Эссьен. Думаю, было бы неплохо обладать качествами обоих футболистов.
Партей перешел в «Арсенал» в начале октября из «Атлетико». Он провел 3 матча за канониров и не отличился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.