Томас Партей: «Хочу защищаться, как Эссьен и атаковать, как Яя Туре»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей рассказал, какими качествами хочет обладать.

— Я люблю и защищаться, и атаковать, — приводит Sky Sports слова Партея. — Я знаю, что где бы ни находился на чужой половине, у меня есть шансы на гол. Хочу стать сильнее в защите. Я хочу атаковать, как Яя Туре, а защищаться — как Майкл Эссьен. Думаю, было бы неплохо обладать качествами обоих футболистов.

Партей перешел в «Арсенал» в начале октября из «Атлетико». Он провел 3 матча за канониров и не отличился результативными действиями.