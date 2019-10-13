Экс-защитник «Челси» Джон Терри купил роскошный особняк в нескольких метрах от «Стэмфорд Бридж», сообщает The Sun. Он обошелся 38-летнему игроку в 4,35 миллиона фунтов стерлингов. По соседству находится дом Уэйна Бриджа, с которым в 2010 году Терри поссорился из-за девушки.

Терри играл за «Челси» с 1998 по 2017 год. В чемпионате Англии защитник провел за «синих» 489 матчей, в которых забил 41 гол. Он является пятикратным чемпионом АПЛ, а также победителем Лиги чемпионов-2012.

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