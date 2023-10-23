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Сегодня, 16:13

Тен Хаг: «Я уверен, что Хойлунд будет забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результативность форварда Расмуса Хойлунда.

«Прежде всего, мы должны работать по графику, он пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры, но я думаю, он многое дал команде с момента перехода. Он забил два блестящих гола в ворота «Галатасарая» и отличился с «Баварией». Я думаю, что Расмус всегда будет результативен в нашей команде. Я уверен, что он будет забивать, как и Маркус Рэшфорд», — приводит слова Тен Хага Goal.

20-летний датчанин перешел в «МЮ» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 9 матчей, в которых забил 3 мяча. При этом форвард все еще не отличился результативными действиями в АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
Эрик тен Хаг
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Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 2 : 2
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 1 : 2
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 4 : 1
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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