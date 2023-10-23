Тен Хаг: «Я уверен, что Хойлунд будет забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результативность форварда Расмуса Хойлунда.

«Прежде всего, мы должны работать по графику, он пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры, но я думаю, он многое дал команде с момента перехода. Он забил два блестящих гола в ворота «Галатасарая» и отличился с «Баварией». Я думаю, что Расмус всегда будет результативен в нашей команде. Я уверен, что он будет забивать, как и Маркус Рэшфорд», — приводит слова Тен Хага Goal.

20-летний датчанин перешел в «МЮ» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 9 матчей, в которых забил 3 мяча. При этом форвард все еще не отличился результативными действиями в АПЛ.