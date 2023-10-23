Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
Адвокаты футболиста «Ньюкасла» Сандро Тонали встретятся с прокуратурой Итальянской федерации футбола (FIGC) для заключения сделки о признании вины игрока в совершении неправомерных ставок на матчи, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, сегодня, 23 октября, адвокаты Тонали прибудут в Рим для встречи с прокуратурой FIGC. В случае заключения соглашения о признании вины игрока его срок отстранения может быть сокращен вдвое.
Адвокаты Тонали будут строить свою защиту на признании патологии игровой зависимости. При удачном исходе дисквалификация футболиста может составить не менее одного года. Также ему нужно будет пройти 6-8 месяцев терапии.
Ранее 23-летний итальянец признался, что делал ставки на матчи «Милана» во время своих выступлений за итальянский клуб. Он рассказал, что ставил только на победу своей команды, а также на матчи, где не принимал участия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
3
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
4
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|9
|3
|3
|3
|7-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|2 : 0
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|1 : 2
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|3 : 0
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|2 : 1
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|4 : 0
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|2 : 2
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|2 : 2
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|1 : 2
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|4 : 1
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1