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Сегодня, 12:07

Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках

Виктория Кравченко
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Сандро Тонали.
Фото Global Look Press

Адвокаты футболиста «Ньюкасла» Сандро Тонали встретятся с прокуратурой Итальянской федерации футбола (FIGC) для заключения сделки о признании вины игрока в совершении неправомерных ставок на матчи, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, сегодня, 23 октября, адвокаты Тонали прибудут в Рим для встречи с прокуратурой FIGC. В случае заключения соглашения о признании вины игрока его срок отстранения может быть сокращен вдвое.

Адвокаты Тонали будут строить свою защиту на признании патологии игровой зависимости. При удачном исходе дисквалификация футболиста может составить не менее одного года. Также ему нужно будет пройти 6-8 месяцев терапии.

Ранее 23-летний итальянец признался, что делал ставки на матчи «Милана» во время своих выступлений за итальянский клуб. Он рассказал, что ставил только на победу своей команды, а также на матчи, где не принимал участия.

Сандро Тонали
ФК Ньюкасл Юнайтед
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1
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2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
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 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
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14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
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 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
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