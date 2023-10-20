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Сегодня, 16:49

Тен Хаг сравнил Онана с Де Хеа и Шмейхелем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре вратаря Андре Онана.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари — например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа — тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории. Но мы живем сейчас и смотрим в будущее. Он должен создавать свое будущее, выдавая более качественные матчи. Уверен, он это сделает. Он уже много раз показывал это в больших клубах — в «Барселоне», когда был молод, в «Аяксе», в «Интере». Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

27-летний камерунец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 11 матчей, пропустил 19 мячей и три раза оставлял ворота нетронутыми.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-ten-hag-onana-27948800
Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
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Нот. Форест – Лутон Таун
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