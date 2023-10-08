Тен Хаг объяснил, почему заменил Каземиро в перерыве мачта с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему заменил хавбека Каземиро в перерыве минувшего матча АПЛ с «Брентфордом» (2:1).

«Я хотел, чтобы было больше футбола», — цитирует тен Хага AS.

«Манчестер Юнайтед» в этой встрече уступал «Брентфорду» со счетом 0:1, однако дубль полузащитника Скотта Мактоминея в добавленное время принес «красным дьяволам» победу.

На данный момент команда тен Хага занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. В 9-м туре «МЮ» сыграет против «Шеффилда». Матч пройдет 21 октября.