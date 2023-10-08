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Сегодня, 14:30

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» начнется в 16:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Брайтона» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Falmer Stadium в Брайтоне, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Ливерпуль

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Брайтон» идет на шестой строчке в таблице, имея в своем активе 15 очков. «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

Последняя очная игра противников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона».

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Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
15
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
16
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 0 : 0
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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