Сульшер заявил о возможности удержать Погба в «Манчестер Юнайтед» с помощью трофеев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, что может удержать полузащитника Поля Погба в команде.

«От «Манчестер Юнайтед» всегда требуют титулов. Чем больше титулов выигрывает команда, тем больше футболистам хочется выступать за нее. Так повышается стандарт качества. Мы хотим, чтобы игроки становились лучше. Погба играет с нами давно и хочет побед. Мы должны выигрывать трофеи. Затем мы посмотрим, кто будет частью команды в будущем», — приводит ESPN слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Ранее сообщалось, что 27-летний француз может покинуть команду и уйти в «Ювентус», где футболист выступал с 2012 по 2016 год.