Сульшер рассказал, как отказался подписывать игрока из-за прически

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как отказался подписывать футболиста из-за прически во время своей работы в норвежском «Мольде».

«Однажды я поехал на матч, чтобы просмотреть одного футболиста. Он вышел на поле, и я увидел, что у него на голове ирокез. Увидев это, я сказал своему скауту: «Поехали домой, он нам неинтересен». Поездка получилась очень короткой», — приводит Goal слова Сульшера.

Сульшер работал в «Мольде» в период с 2011 по 2014 год и с 2015 по 2018 год. В декабре 2018 года норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед».