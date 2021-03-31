Гвардьола назвал Агуэро незаменимым для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал заявление нападающего «горожан» Серхио Агуэро об уходе из команды по окончании сезона.

«У нас впереди еще два месяца совместной работы. На тренировках Серхио выглядит прекрасно. Агуэро незаменим для нас. Конечно, статистически мы можем его заменить, но у него 360 матчей за «Манчестер Сити», он забил более 250 голов, завоевал много титулов. Это легенда, лучший нападающий клуба за многие годы. Он незаменим для наших сердец, для наших фанатов, игроков и тренеров. Уверен, что Серхио способен выступать на высоком уровне от 3 до 5 лет», — приводит Sky Sports слова Гвардьолы.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году из «Атлетико». Он провел 384 матча в составе «горожан», на его счету 257 голов и 73 результативных передачи. Аргентинский форвард четырежды выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити». Агуэро является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.

«Манчестер Сити» установит статую Агуэро у стадиона клуба в Манчестере рядом со статуями экс-игроков клуба Давида Сильвы и Венсана Компани.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 14 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола.