Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports. Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд не полетел вместе с командой на предсезонное турне, чтобы не отвлекаться от трансферных вопросов.

Магуайр уже заявил "Лестеру" о желании сменить клуб. Однако "Лисы" не готовы отпускать его дешевле, чем за 80 миллионов фунтов стерлингов. "Манчестер" предлагает за 26-летнего защитника 70 миллионов.

Магуйар является основным защитником сборной Англии, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате мира-2018 в России. Всего за национальную команду он провел 20 матчей и забил 1 гол.