Сульшер: «Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:2).

«На данный момент мы не можем сравниться с топовыми командами АПЛ. От меня и игроков всегда ждут максимальных результатов. И мы обязаны соответствовать этим требованиям.

Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно. У меня хорошие взаимоотношения с руководством клуба. Мы всегда были честны друг с другом. На данный момент я работаю с «Манчестер Юнайтед». И хочу приносить клубу максимум пользы», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Сити» поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе клуба 23 очка. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте с 17 очками.