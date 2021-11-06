Сульшер: «Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:2).
«На данный момент мы не можем сравниться с топовыми командами АПЛ. От меня и игроков всегда ждут максимальных результатов. И мы обязаны соответствовать этим требованиям.
Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно. У меня хорошие взаимоотношения с руководством клуба. Мы всегда были честны друг с другом. На данный момент я работаю с «Манчестер Юнайтед». И хочу приносить клубу максимум пользы», — цитирует Сульшера BBC.
«Манчестер Сити» поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе клуба 23 очка. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте с 17 очками.
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