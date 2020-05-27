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Сульшер хочет, чтобы Игало остался в «Манчестер Юнайтед»

06:08
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что клубу удастся договориться с «Шанхай Шэньхуа» о продлении аренды нападающего Одиона Игало. Нынешнее арендное соглашение истекает в воскресенье.

— Аренда до конца мая, поэтому очевидно, что он должен вернуться в Китай, — сказал Сульшер в интервью MUTV. - Мы находимся в диалоге. Для него это была мечта — играть за «МЮ», и, надеюсь, он сможет завершить начатое и выиграть трофей. На данный момент ничего не согласовано. Китайская лига скоро возобновится, поэтому просто ждем.

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