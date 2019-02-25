Станислав Черчесов: "Думаю, между Кепой и Сарри возникла проблема в коммуникации"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал инцидент в финале Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Сити", который в серии послематчевых пенальти выиграли "горожане". В конце дополнительного времени вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага вступил в конфликт с главным тренером Маурицио Сарри и отказался уходить на замену.

– Таких случаев у меня не было. Наверное, нужен диалог, – сказал Черчесов. – Если есть травма, надо спросить игрока и доктора. Если футболист готов, зачем делать лишнюю замену? Зачем? Какое-то недопонимание. Если это тактическая замена, то игрок должен уходить. Непонятен смысл замены этой: из-за травмы или под серию пенальти? Ведь если он здоров, то пусть играет. Думаю, там проблема коммуникации скорее. На моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет.