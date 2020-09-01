Стало известно, сколько ван де Бек будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны детали контракта полузащитника Донни ван де Бека с «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Николо Ширы, 23-летний голландец подпишет с английским клубом соглашение на 5 лет, по которому будет получать 6 миллионов евро в год. Сообщается, что сделка по переходу игрока из «Аякса» в «МЮ» уже закрыта, официальное объявление об этом появится в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 ван де Бек провел за «Аякс» 37 матчей, на его счету 10 голов и 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за голландца 40 миллионов евро.