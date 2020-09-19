Стало известно, сколько «Тоттенхэм» заплатит за аренду Бэйла

Стали известны детали перехода нападающего «Реала» Гарета Бэйла в «Тоттенхэм». По информации The Telegraph, лондонский клуб заплатит за аренду 31-летнего валлийца 9,5 миллиона евро, так как будет выплачивать 240 тысяч евро в неделю из заработной платы игрока, которая составляет 650 тысяч евро.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. В прошлом сезоне валлиец в 16 матчах чемпионата Испании забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.