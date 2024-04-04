Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в марте

Стали известны тренеры, претендующие на звание лучшего в чемпионате Англии по итогам марта.

На награду номинированы Микель Артета («Арсенал»), Андони Ираола («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»).

В марте лондонский клуб провел четыре матча, одержал три победы и один раз сыграл вничью. В активе «Ливерпуля» три игры, две победы и одна ничья. «Тоттенхэм» провел четыре встречи, три из которых выиграл и одну проиграл. У «Борнмута» три победы и одна ничья в четырех матчах.

В феврале лучшим тренером в АПЛ стл Микель Артета.