Александер-Арнольд рассказал, что после завершения карьеры хотел бы остаться в футболе

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд заявил, что размышляет над тем, чтобы остаться в футболе после завершения профессиональной карьеры игрока.

«Я смотрю матчи, и мне нравится. Пока что я не дошел до того, чтобы анализировать каждое действие, но я ценю хороший футбол. Сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы мы смогли проводить Юргена Клоппа на фоне успеха», — цитирует Александер-Арнольда The Athletic.

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». За первую команду он играет с 2016 года. Соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.

По окончании сезона главный тренер Юрген Клопп намерен покинуть «Ливерпуль».