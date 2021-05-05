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Стала известна новая дата матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

20:13
2 мая. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Болельщики «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд».
2 мая. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Болельщики «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд».
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Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен на 13 мая, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги. Начало в 22.15 по московскому времени.

Игра должна была состояться 2 мая, но была перенесена из-за акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые прорвались на поле перед началом игры. Они требовали, чтобы семья Глейзеров, владеющая «МЮ», продала клуб.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 67 очков. У «Ливерпуля» 54 очка и седьмое место.

Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

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