Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесен на 13 мая, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги. Начало в 22.15 по московскому времени.

Игра должна была состояться 2 мая, но была перенесена из-за акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые прорвались на поле перед началом игры. Они требовали, чтобы семья Глейзеров, владеющая «МЮ», продала клуб.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 67 очков. У «Ливерпуля» 54 очка и седьмое место.

Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень