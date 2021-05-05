Обамеянг потерял четыре килограмма веса из-за малярии

Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что потерял четыре килограмма веса, пока болел малярией.

В прошлый четверг Обамеянг впервые сыграл после болезни, появившись на замену в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Вильярреала».

«Я еще никогда так сильно не болел в своей жизни, это было очень тяжело. Я чувствовал себя очень, очень плохо.

Как вы знаете, Габон не близко отсюда. Я просто чувствовал небольшую усталость, особенно после того, как сыграл против «Ливерпуля», но я думал, что это только из-за путешествия.

Три дня подряд у меня был непрекращающийся жар, днем и ночью. Даже парацетамол и прочие лекарства не помогали. И тогда я обратился к доктору.

Я сказал, что мне нужно в госпиталь, потому что я приехал из Африки и мог подцепить какую-нибудь болезнь вроде малярии.

Я провел в госпитале три дня. Я был очень, очень подавлен и потерял около четырех килограмм веса. Это был очень плохой момент, и я думаю, моей семье было немного страшно видеть меня в таком состоянии», — цитирует Обамеянга BBC.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:1.