Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал свой переход в стан «горожан» из «Астон Виллы».

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». «Сити» — лучшая команда в стране, которую тренирует лучший тренер в мире. Моя мечта стала явью.

Последние десять лет клуб стабильно выигрывает множество трофеев. Приход Пепа вывел его на новый уровень. Теперь это самая яркая команда Европы", — цитирует Грилиша сайт «Сити».

25-летний англичанин подписал с клубом контракт до 2027 года.

Трансфер Грилиша обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Также игрок отметился двумя голевыми передачами в 5 матчах на Евро-2020.