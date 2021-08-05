Грилиш — о переходе в «Манчестер Сити»: «Это самая яркая команда Европы»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал свой переход в стан «горожан» из «Астон Виллы».
«Я невероятно счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». «Сити» — лучшая команда в стране, которую тренирует лучший тренер в мире. Моя мечта стала явью.
Последние десять лет клуб стабильно выигрывает множество трофеев. Приход Пепа вывел его на новый уровень. Теперь это самая яркая команда Европы", — цитирует Грилиша сайт «Сити».
25-летний англичанин подписал с клубом контракт до 2027 года.
Трансфер Грилиша обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Также игрок отметился двумя голевыми передачами в 5 матчах на Евро-2020.
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