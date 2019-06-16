"Спасибо и удачи в будущем, Маурицио". Прощальное видео "Челси"

Официальный Твиттер "Челси" опубликовал видео, которое посвящено уходу Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Сегодня, 16 июня, стало известно, что 60-летний итальянец возглавил "Ювентус". Его контракт с "бьянконери" рассчитан на три года.

Сарри тренировал "Челси" с июля 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2018/19 и заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

Thank you and good luck for the future, Maurizio. 👍 pic.twitter.com/dGHzekBNPT — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 июня 2019 г.

"Ювентус" объявил о назначении Сарри