Сотрудника "Манчестер Юнайтед" госпитализировали в Австралии из-за передозировки

Один из работников "Манчестер Юнайтед" был госпитализирован в Австралии, где команда готовится к новому сезону, сообщает Daily Mail.

50-летний сотрудник английского клуба оказался в больнице из-за передозировки, однако нет информации, что это были за вещества. При этом манкунианцы закрыли пространство между машиной скорой помощи и больницей ширмой.

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте подтвердил информацию о госпитализации, а английские СМИ отмечают, что сотрудник находится в стабильном состоянии.