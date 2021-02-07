Сон: «Кейн очень важен для «Тоттенхэма», нам его не хватало»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победный матч 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:0), а также высказался о возвращении форварда Гарри Кейна.

«Мы очень хотели выиграть в этом матче. У нас было несколько плохих результатов подряд, важно было вернуться на победный путь.



Гарри Кейн очень важен для нас. Он один из лучших форвардов в мире. Прошла пара игр без него, нам не хватало Кейна. Он вернулся и тут же забил. Это то, что нам нужно было», — цитирует Сона BBC.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Гарри Кейн после недельного отсутствия из-за травмы вернулся в общий строй «шпор» и сразу отметился голом.