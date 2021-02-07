Гари Невилл раскритиковал де Хеа

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча манкунианцев с «Эвертоном» (3:3) раскритиковал игру голкипера Давида де Хеа.

«Результаты «МЮ» стали ухудшаться. Матч с «Эвертоном» де Хеа провел откровенно слабо. Каждая атака соперника приносила проблему. «МЮ» хорошо играл, но необходимо, чтобы вратарь съедал нападающих, убирал их от мяча. В игре с «Эвертоном» этого не было. Может, вратарю нужно быть немного смелее? Если бы я был защитником «МЮ», я был бы недоволен действиями вратаря», — цитирует Гари Невилла Sky Sports.