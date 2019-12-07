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Сон Хын Мин — новый Марадона! Чудо-гол в чемпионате Англии

21:53

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором эффектного гола в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Кореец подхватил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл по пути несколько соперников и поразил ворота.

Гол Сон Хын Мина напоминает легендарный момент матча 1/4 финала чемпионата мира-1986 Аргентина — Англия, когда капитан южноамериканцев Диего Марадона поразил ворота, также пройдя через полполя.

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