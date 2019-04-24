СМИ: "Тоттенхэм" предложит новый контракт Эриксену

Руководство "Тоттенхэма" собирается предложить обновленный контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.

По информации Daily Star, "шпоры" начнут переговоры о новом соглашении с датчанином в это межсезонье. Контракт Эриксена истекает 30 июня 2020 года.

– Мы открыты к диалогу, – цитирует главного тренера Маурисио Покеттино Sky Sports. – Конец сезона близок, поэтому мы должны сосредоточиться на результатах. Кристиан особенный человек. Я надеюсь, что он будет и дальше играть за "Тоттенхэм". Посмотрим, что произойдет.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хавбеку со стороны "Реала".

В текущем сезоне Кристиан Эриксен провел за "Тоттенхэм" 44 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 17 результативных передач.