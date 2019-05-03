Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон может стать игроком "Тоттенхэма" в это межсезонье.

Как утверждает Daily Mail, 18-летний вингер выразил желание остаться в премьер-лиге и присоединиться к команде Маурисио Покеттино. Ранее сообщалось об интересе к англичанину со стороны "ПСЖ" и "Ювентуса".

"Тоттенхэм" сделает предложение "Фулхэму" по окончании сезона. "Дачники" рассчитывают выручить за Сессеньона не менее 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Райана Сессеньона 36 матчей во всех турнирах, 2 гола и 6 результативных передач.