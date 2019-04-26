Руководство "Челси" намерено уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера по окончании текущего сезона. Как утверждает ESPN, "синие" рассматривают рулевого "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда в качестве замены итальянскому специалисту.

Лэмпард был игроком "Челси" с 2001 по 2014 год. В составе этого клуба он трижды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

"Дерби Каунти" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 67 очков после 43 туров. "Челси" с 67 баллами по итогам 35 матчей располагается на 4-й строчке в премьер-лиге.

Все о чемпионате Англии - здесь