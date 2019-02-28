СМИ: "Челси" возобновит переговоры о продлении контракта с Азаром

Руководство "Челси" намерено в ближайшее время провести переговоры о продлении контракт с нападающим Эденом Азаром, сообщает The Sun. Текущее соглашение 28-летнего бельгийца с лондонской командой истекает в июне 2020 года.

Синие несколько раз безуспешно пытались подписать с форвардом новое соглашение.

В текущем сезоне Азар сыграл в 36 матчах за "Челси", забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил "Челси" регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна.

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