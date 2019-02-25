18:59 | Футбол — Англия

СМИ: "Арсенал" близок к договоренности с Мончи

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Спортивный директор "Ромы" Рамону Мончи может перейти на аналогичную должность в "Арсенале", сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato, испанец близок к договоренности с "канонирами". Английский клуб согласен заплатить три миллиона евро неустойки, прописанные в его контракте.

Мончи известен по успешной работе в "Севилье". В этот период команду возглавлял Унаи Эмери, ныне тренирующий "Арсенал". Ранее сообщалось, что функционер не покинет "Рому" до конца сезона.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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