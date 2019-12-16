СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти, скорее всего, возглавит «Эвертон». 60-летний специалист дал принципиальное согласие работать с английской командой, сообщает Sky Sports.

Анчелотти специально прилетал в Англию для проведения нового раунда переговоров с руководством клуба из Ливерпуля. По информации итальянских СМИ, «Эвертон» предлагает итальянцу заключить контракт до 2022 года.

«Эвертон» располагается в настоящий момент на 16-м месте в английской премьер-лиге. У мерсисайдского клуба в активе 18 очков в 17-и турах чемпионата.

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