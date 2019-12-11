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Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрят двух украинских игроков

12:36
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«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя игроками киевского «Динамо». Речь идет о полузащитнике Сергее Булеце и нападающем Владиславе Супряге, сообщает ClubCall.

«Манчестер Юнайтед» уже направил своих скаутов по Восточной Европе, чтобы просмотреть игроков в деле.

19-летний Супряга и 20-летний Булеца выступают на правах аренды за «Днепр-1». В составе молодежной сборной Украины они выиграли чемпионат мира-2019.

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