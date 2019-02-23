Система полива поля включилась во время матча "Борнмут" - "Вулверхэмптон"

Во время матча "Борнмут" - "Вулверхэмптон" (1:1) на домашней арене хозяева включилась система полива поля, сообщил в своем Твиттере известный в прошлом английский футболист Гари Линекер.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время.

Оба гола в матче были забиты с пенальти. В начале игры отличился форвард хозяев Джошуа Кинг, а на 83-й минуте голом отметился нападающий "волков" Рауль Хименес. Спустя две минуты Кинг не реализовал одиннадцатиметровым.

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