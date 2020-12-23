Шоу выразил уверенность в шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил шансы «красных дьяволов» на чемпионство в сезоне-2020/21.

«Было бы глупо списывать нас со счетов, учитывая, как проходит сезон. Я считаю, что сейчас в борьбу за титул может вписаться практически кто угодно. Тот, кто будет в группе лидеров и успешно пройдет рождественский период чемпионата, сохранит хорошие шансы. Нам надо быть более последовательными, нельзя проводить один хороший матч, а затем проваливаться», — приводит Sky Sports слова Шоу.

После 14 туров чемпионата Англии-2020/21 «Манчестер Юнайтед» занимает третье место с 26 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.