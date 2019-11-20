Ширер удивлен тем, как быстро «Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма». Португалец сменил на этом посту Маурисио Покеттино.

— Говорят, что в футболе уже ничем не удивишь, но все произошло очень быстро, — цитирует Ширера ВВС. — Я был удивлен увольнением Покеттино. Учитывая, чего он добился, сделав «Тоттенхэм» регулярным претендентом на топ-4 и вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов (в прошлом сезоне «шпоры» дошли до финала — прим. «СЭ»), можно было предположить, что у него есть некоторый кредит доверия, что ему дадут несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию. Моуринью ждал большую работу, и он ее получил. Ему придется упорно поработать, чтобы превзойти достижения Покеттино. Да, аргентинец не выиграл ни одного трофея, но тот футбол, который показывала команда при нем и финал Лиги чемпионов навсегда останутся в памяти болельщиков.

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