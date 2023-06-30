Ширер: «Готов отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд»
Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».
«Когда я об этом услышал, то подумал о том, если он на самом деле захочет перейти в «Баварию», то я лично поведу его машину. Сделаю все что угодно, чтобы защитить свой рекорд в АПЛ. Дайте мне ключи, навигатор, и я готов ехать», — цитирует Ширера The Athletic.
27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов. Однако «Тоттенхэм» отклонил данное предложение.
Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.
На счету Кейна 213 голов в АПЛ, у Ширера — 260.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -