«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Коулманом
«Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Шеймусом Коулманом.
Новый контракт ирландца будет действовать до лета 2024 года.
34-летний Коулман присоединился к «Эвертону» зимой 2009 года. Всего за «ирисок» он провел 409 матчей, забил 28 голов и отдал 32 результативных паса.
Мерсисайдский клуб закончил сезон АПЛ-2022/23 на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.
Источник: ФК Эвертон
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16
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17
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18
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Бернли – Ман. Сити
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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