«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Коулманом

«Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником Шеймусом Коулманом.

Новый контракт ирландца будет действовать до лета 2024 года.

34-летний Коулман присоединился к «Эвертону» зимой 2009 года. Всего за «ирисок» он провел 409 матчей, забил 28 голов и отдал 32 результативных паса.

Мерсисайдский клуб закончил сезон АПЛ-2022/23 на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.