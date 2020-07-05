«Шеффилд» сыграл вничью с «Бернли» и остался на восьмом месте

«Шеффилд» в матче 33-го тура АПЛ в гостях сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1.

На гол Джеймса Тарковски гости ответили точным ударом Джона Игана.

После этого матча «Шеффилд» с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Бернли» с 46 очками — на строчку ниже.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Тарковски, 43 (1:0). Иган, 80 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс (Гвюдмундссон, 90+5), Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Выдра (Вуд, 69), Макнейл.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Родуэлл, 75), Стивенс, Робинсон (О`Коннелл, 54), Иган, Болдок, Норвуд (Шарп, 54), Берге, Осборн, Макголдрик, Макберни (Муссе, 71).

Судья: Бэнкес (Англия).

5 июля. Бернли. Стадион «Терф Мур».