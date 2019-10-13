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Серж Орье: «Хотел уйти из «Тоттенхэма», чтобы быть счастливым»

00:18
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Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье считает нормальным желание сменить команду. Ивуариец летом искал варианты, но в итоге остался в Лондоне.

— Этим летом я искал варианты смена клуба, поэтому и не мог играть с самого начала сезона, — цитирует Mirror Орье. — Это желание уйти совершенно нормально, я так думаю. Я важный игрок своей сборной, мне уже не 20 лет, и мне нужно играть, чтобы быть счастливым.

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