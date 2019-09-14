«Сегодня у меня день рождения». Мане исполнил мечту мальчика

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане исполнил мечту юного болельщика после матча 5-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (3:1), сообщает Maisfutebol.

27-летний сенегалец увидел мальчика на трибуне, который демонстрировал плакат: «Сегодня у меня день рождения. Можешь подарить мне футболку?». Мане подошел к ребенку, поздравил его с праздником, после чего отдал футболку.

В матче с «Ньюкаслом» Мане отметился дублем. «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 15 очков.