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«Сегодня у меня день рождения». Мане исполнил мечту мальчика

17:30
Садио Мане подарил мальчику футболку. Фото Maisfutebol
Садио Мане подарил мальчику футболку. Фото Maisfutebol
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане исполнил мечту юного болельщика после матча 5-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (3:1), сообщает Maisfutebol.

27-летний сенегалец увидел мальчика на трибуне, который демонстрировал плакат: «Сегодня у меня день рождения. Можешь подарить мне футболку?». Мане подошел к ребенку, поздравил его с праздником, после чего отдал футболку.

В матче с «Ньюкаслом» Мане отметился дублем. «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 15 очков.

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