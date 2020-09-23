«Саутгемптон» хочет усилиться хавбеком «Эвертона»

«Саутгемптон» претендует на полузащитника «Эвертона» Тома Дэйвиса, сообщает talkSPORT.

По информации источника, главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль видит в 22-летнем англичанине замену Пьеру-Эмилю Хейбьергу, ушедшему этим летом в «Тоттенхэм». Сообщается, что «Саутгемптон» хочет арендовать футболиста на сезон-2020/21.

В сезоне-2020/21 Дэйвис провел за «Эвертон» 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.