Санчес не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания аренды в «Интере»

Нападающий Алексис Санчес не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», когда срок его аренды в «Интере» закончится, сообщает Corriere dello Sport в Twitter.

До конца сезона английский клуб будет платить Санчесу около 300 тысяч фунтов в неделю. При этом арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа. Отмечается, что футболист хотел бы заключить постоянный контракт с «Интером».

Его контракт с «Манчестер Юнайтед» будет действовать до 30 июня 2020 года, трансферная стоимость 30-летнего форварда, по данным transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. В составе английского клуба он провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. В составе «Интера» Санчес пока на поле не выходил.

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